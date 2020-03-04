В центре Москвы в коллекторе нашли человеческие останки

В коллекторе недалеко от одного из жилых домов в центральной части Москвы нашли человеческие кости. По данным АГН "Москва", останки нашел пожарный наряд на Ольховской улице.
"Кости, предположительно, принадлежат неизвестному мужчине, умершему около пяти лет назад", – цитирует источника сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося проводится проверка.
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