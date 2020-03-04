В США десятки человек стали жертвами смертоносного торнадо

В американском штате Теннесси как минимум 25 человек стали жертвами торнадо. Погибшие обнаружены в четырех округах – Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.
По словам властей, число жертв может вырасти. Поиски пропавших без вести и разбор завалов продолжаются, пишет НСН.
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