Неизвестные сообщили о "минировании" летевшего из Москвы самолета

23 марта неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту лайнера, выполнявшего рейс Москва – Тюмень. Об этом рассказал источник в экстренных службах.
Лайнер уже приземлился в тюменском аэропорту. В настоящее время специалисты проверяют самолет и багаж, передает ТАСС. Другие подробности выясняются.
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