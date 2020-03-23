На берегу Енисея нашли пакет с мертвым ребенком

Житель российского города Минусинска обнаружил на берегу реки Енисей пакет с трупом новорожденного ребенка. О жуткой находке он сообщил в полицию, сообщает Vse42.ru.
Причину смерти младенца пока не установили: она станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители послали в роддома запрос для установления личностей всех недавно рожавших неподалеку женщин. Кроме того, стражи порядка обошли каждый дом в округе для сбора сведений.
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