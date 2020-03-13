Появилось сообщение о минировании вылетевшего из Москвы самолета

Неизвестные сообщили о том, что вылетевший из Москвы в Челябинск самолет заминирован. Несмотря на появившуюся информацию воздушное судно не стал экстренно приземляться.
По данным "Царьграда", в самолете было до 90 пассажиров. После посадки лайнер был тщательно проверен экспертами.
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