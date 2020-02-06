Из озера в Петебруге выловили окоченевшего ребенка

Спасатели выловили из озера Лахтинский разлив в Санкт-Петербурге подростка возрастом около 14 лет. Ребенок получил переохлаждение в ледяной воде, сообщают "Невские Новости".
Инцидент произошел вечером около одного из домов на Шуваловском проспекте. После того, как ребенка достали из воды и передали врачам скорой помощи, в озере обнаружили еще одного человека. Однако тот не подавал признаков жизни. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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