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В Перми огонь охватил пятиэтажный дом: эвакуировали свыше полсотни жильцов

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На Студенческой улице в Перми загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома. Огонь охватил территорию площадью около ста квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 70 человек. Пламя тушили силами 55 человек и 28 единиц спецтехники. По словам очевидцев, крыша дома сгорела. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Местные жители отмечают, что на чердаке часто проводили время бездомные. Не исключено, что пожар возник из-за их деятельности, сообщает телеканал "360".

Автор: 3 декабря 2020, 10:30 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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