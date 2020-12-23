Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы

Личность несчастной удалось установить не сразу, поскольку лицо и голова были сильно повреждены. Журналистам удалось выяснить детали смерти светской дивы.
Стало известно, что незадолго до трагедии 45-летняя Ирина Шафирова проходила лечение в психиатрической клинике. По одной из версий, она тяжело переживала развод с бизнесменом Борисом Шафировым, но неизвестно, стали ли именно семейные проблемы причиной госпитализации.
По данным правоохранительных органов, Ирина Шафирова скончалась от полученных травм после падения с 15-го этажа.
Ирина Шафирова хорошо известна в светских кругах. Блондинка дружила с бывшей женой режиссера Резо Гигинеишвили – Надеждой Оболенцевой. Кроме того, она была знакома с артистами Владимиром Брилевым и Владом Топаловым.
Подписчики покойной в "Инстаграм" шокированы печальным известием. "Очень давно в депрессии, видно по выражению лица", "Возможно, это просто эффект замедленной бомбы сыграл свою роль", – рассуждают пользователи соцсети. По предварительной информации, у Ирины Шафировой осталось трое детей. Светская львица не создавала впечатление несчастной женщины.
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