Азербайджан признал атаку на российский вертолет

Власти Азербайджана признали, что потерпевший крушение в регионе российский вертолет был сбит ими, передает "Царьград". Это произошло по-ошибке, подчеркнули в Баку. Минобороны страны принесли российской стране свои извинения и заявили о готовности компенсировать потери.
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