Жуткое ДТП с автобусом под Орлом: семеро пострадали, один погиб

Один человек погиб и семеро пострадали в жуткой дорожной аварии с рейсовым автобусом в Орловской области. Инцидент произошел около 13:00 в Кромском районе региона.
Известно, что столкновения с другим автомобилем не было. "Газель" с пассажирами выехала в кювет и перевернулась. В результате от полученных травм скончалась женщина 1953 года рождения. Водитель автобуса был трезв. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщает RT.
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