Свинья убила своего хозяина и начала его есть

В городе Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики свинья убила, а затем попыталась съесть собственного хозяина, передает Общественная служба новостей. Мужчина по имени Уго откармливал животное для тех же целей. Тело погибшего обнаружили пришедшие в гости родственники. Он лежал в луже крови, а руку несчастного ела свинья.
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