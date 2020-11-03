В Москве житель Крыма убил свою мать из-за просьбы пить меньше алкоголя

Житель Крыма совершил тяжкое преступление в Москве. По версии следствия, мужчина задушил свою мать в ходе ссоры.
Известно, что женщина попросила своего наследника пить меньше алкоголя. Злоумышленник задержан. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
Какую бы вы выбрали?
принудительная стерилизация
Самый достойный президент
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке