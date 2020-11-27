В Москве пытавшийся снять проститутку рабочий отдал мошенникам всю зарплату

В российской столице уроженец Башкирии стал жертвой мошенников. По данным СМИ, он пытался воспользоваться услугами проститутки, но был обманут.
Гражданин подъехал по указанному адресу жрицы любви, но ему не открыли дверь. Администратор сообщила по телефону, что нужно перевести предоплату, после чего страховку, а также еще одну сумму, чтобы разблокировать некую "программу". В итоге наивный мужчина лишился всей своей зарплаты. Он уже написал заявление в полицию, передает телеграм-канал Mash.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Не туда
Наказали дочь ремнём.
Хочу ребёнка
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?