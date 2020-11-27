Жителю Украины ампутировали ноги после укуса паука

В украинском городе Никополь произошел страшный случай. Местного жителя укусил паук, в результате чего пострадавшему пришлось ампутировать ноги.
Сейчас мужчина восстанавливается в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает, передает "Общественная служба новостей".
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