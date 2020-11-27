В Москве из-за окровавленного двигателя отложили вылет самолета

В российской столице произошел инцидент, связанный с пассажирским самолетом. Источники СМИ утверждают, что из-за окровавленного двигатели пришлось отложить вылет авиалайнера.
Также были найдены останки мертвой птицы, сообщает "Царьград". По факту случившегося проводится проверка.
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