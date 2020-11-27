Пьяного внука советского генерала задержали за ложное сообщение о теракте

Внук участника Великой Отечественной войны подозревается в совершении преступления. Уточняется, что мужчина позвонил в полицию и сообщил о террористах со взрывчаткой на одном из подмосковных вокзалов.
Проверка не подтвердила информацию, которую передал гражданин. В итоге звонивший был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Пятый канал. По факту случившегося проводится проверка, после которой инциденту будет дана правовая оценка.
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