Жуткое ДТП в Краснодарском крае: шестеро погибли, трое – в тяжелом состоянии

В Выселковском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с большим количеством погибших. Инцидент произошел около 8:00 утра.
На пятом километре трассы Выселки – Кирпильская не поделили дорогу водители "Газели" и КамАЗа. Шофер микроавтобуса не уступил дорогу грузовику при развороте, из-за чего произошло сильное столкновение. В результате на месте происшествия скончались шестеро человек, еще четверо были доставлены в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал "360".
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