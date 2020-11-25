В центре Москвы таксист избил женщину

В центре российской столицы был зафиксирован серьезный инцидент. По информации, публикуемой в СМИ, водитель такси избил женщину.
Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, передает сайт VSE42.RU. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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