В Берлине машина протаранила ворота ведомства Меркель

В столице Германии произошел инцидент, который активно обсуждают в прессе. Уточняется, что ворота ведомства канцлера ФРГ протаранил автомобиль.
При этом на кузове машине были написаны политические лозунги. На данный момент водитель транспортного средства задержан полицией, передает RT.
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