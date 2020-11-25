Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Среда
25 ноября
Лента новостей
16:00
В Петербурге автомобиль консульства сбил женщину на переходе
15:50
Угрожающих мужу Королевой аферисток поймала полиция
15:47
Съемки скандального проекта для Бузовой обернулись стрессом: крики и драки
15:26
Без грима: Екатерина Андреева с зеленью под глазами удивила зрителей
15:25
В Берлине машина протаранила ворота ведомства Меркель
15:23
Пенкин обиделся на Россию: Не дают звание заслуженного артиста
15:19
"Папа уже не свежий": сын сделал заявление о пораженном коронавирусом Ширвиндте
15:06
Сбежала из дома: Подольская спихнула домашние дела на прислугу
15:02
Младшая дочь отказалась жить с Марианной Вертинской
14:51
В Кремле отреагировали на слухи о "внебрачной дочери" Путина
14:44
Появились данные о состоянии госпитализированного Ширвиндта: Возраст все-таки серьезный
14:39
Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях
14:38
"Сейчас еще больше счастлив": Авербух рассказал о серьезных намерениях в отношении Арзамасовой
14:37
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:25
Викторию Боню задержала полиция
14:11
Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса
14:04
"Рисковать не хочется": ухажер Ходченковой боится делать предложение о свадьбе
13:50
"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами
13:49
Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина
13:47
Месяц в реанимации: известный режиссер и клипмейкер умер от коронавируса
13:27
Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате
13:26
Легче поделить имущество: названа причина развода Ефремова с женой
13:23
Синоптик допустил отсутствие снега в грядущий Новый год
13:16
"Грудь выросла или купальник сел": балетная кикимора Волочкова вывалила свои ласты
12:55
Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!
12:51
"Почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка
12:48
Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин
12:41
Audi S5: красота в движении
12:32
Розыгрыш "российской карты" в Белоруссии провалился – посол Мезенцев
12:12
Волочкова раскрыла имя молодого любовника
12:03
Как правильно просыпаться: советы врача-сомнолога
11:47
"Безумства и распускание рук": сбежавшая ведущая "Дом-2" откровенно об ужасах за кулисами шоу
11:43
"Это заболевание, с этим жить сложно": Вербицкая рассказала о страшных причинах развода
11:33
С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей
11:28
Эпидемия стихает? За сутки в России выявили менее 24 тысяч заражений COVID-19
11:20
Барнаульских школьников кормили просроченной едой из грязной посуды
11:10
В Башкирии машина упала в реку и пробила лед: трое погибших
11:06
Бедным россиянам предложили раздать деньги перед Новым годом
10:42
"Это мразь": отец Фриске обрушился на Шепелева
10:35
В России предложили запретить продажу алкоголя в Новый год
10:25
Украинская модель в подробностях рассказала о первых минутах после убийства Немцова
10:18
Чтобы Кравец не выкрала: замороженную сперму Джигарханяна берут под усиленную охрану
10:06
"Какая-то дубина написала": Авербух сорвался из-за разоблачения
10:05
ФСБ предотвратила теракты ИГ в столичном регионе
09:25
Агутин получил тяжелый удар
09:19
Семейный склеп Виктюка во Львове утонул сразу после похорон
09:19
Ширвиндт с супругой экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии
09:03
В России будут по-новому начислять пенсии: что изменится
08:52
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
08:39
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр
Происшествия

В Берлине машина протаранила ворота ведомства Меркель

прочитано 152 раза

В столице Германии произошел инцидент, который активно обсуждают в прессе. Уточняется, что ворота ведомства канцлера ФРГ протаранил автомобиль.

При этом на кузове машине были написаны политические лозунги. На данный момент водитель транспортного средства задержан полицией, передает RT.

Автор: 25 ноября 2020, 15:25 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина
Розыгрыш "российской карты" в Белоруссии провалился – посол Мезенцев
Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза

Шоу-бизнес

"Папа уже не свежий": сын сделал заявление о пораженном коронавирусом Ширвиндте
Сбежала из дома: Подольская спихнула домашние дела на прислугу
Младшая дочь отказалась жить с Марианной Вертинской
Появились данные о состоянии госпитализированного Ширвиндта: Возраст все-таки серьезный

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Появились данные о состоянии госпитализированного Ширвиндта: Возраст все-таки серьезный

У артиста проблемы с дыханием
Шоу-бизнес

Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса

Авербух платит артистам как может
Шоу-бизнес

"Почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка

Герцогиня Сассекская поделилась шокирующей новостью

Шоу-бизнес

Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате

Девушка страдает

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+