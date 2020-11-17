Весь город в дыму: взрыв в Челябинске унес жизнь не менее одного человека

На одном из предприятий по изготовлению пластиковых окон в Челябинске во вторник произошел взрыв. За ним последовал пожар.
По данным МЧС, инцидент произошел на улице Демидовской. В настоящее время известно об одном погибшем человеке, другие жертвы могут находиться под завалами – в момент происшествия на заводе находились люди. Сотрудники экстренных служб продолжают тушить пожар, охвативший порядка 300 квадратных метров. Местные жители сообщают, что весь город заволокло дымом. Причина взрыва пока неизвестна, сообщает Ura.ru.
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