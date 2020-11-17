В Москву-реку возле храма Христа Спасителя упал внедорожник

В прессе появилась информация о ЧП, которое было зафиксировано в российской столице. Уточняется, что в Москву-реку упал внедорожник.
По данным RT, находящий в машине мужчина погиб. Эксперты в настоящее время выясняют обстоятельства трагедии.
В прессе появилась информация о ЧП, которое было зафиксировано в российской столице. Уточняется, что в Москву-реку упал внедорожник.
По данным RT, находящий в машине мужчина погиб. Эксперты в настоящее время выясняют обстоятельства трагедии.
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