В Москве загорелось здание автосервиса

В Москве был зафиксировал серьезный инцидент. В СМИ пишут, что на Таманской улице загорелось здание автосервиса.
По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, передает телеканал "360".
В Москве был зафиксировал серьезный инцидент. В СМИ пишут, что на Таманской улице загорелось здание автосервиса.
По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, передает телеканал "360".
Певица скрывает фигуру?
Он считает, что актрисе это не нужно
Певцу отравляют жизнь
Звезда наплевала на оценки
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Насилие со стороны жены
Как наказывали вас в детстве?
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Парень и девушка должны постоянно видеться?
Фигурное катание женщины
Почему женщины сейчас доминируют?