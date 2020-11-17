На юго-востоке Москвы при взрыве бочки пострадал человек

На юго-востоке российской столицы произошел инцидент. Уточняется, что возле станции метро взорвалась бочка.
В результате случившегося пострадал человек, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
На юго-востоке российской столицы произошел инцидент. Уточняется, что возле станции метро взорвалась бочка.
В результате случившегося пострадал человек, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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