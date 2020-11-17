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Происшествия

В московском районе Чертаново загорелся жилой дом

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В столичном Чертанове произошел серьезный инцидент. По данным прессы, в одном из жилых домов произошло возгорание.

Из-за случившего пришлось эвакуировать людей. Причины произошедшего выясняются, передает Москва 24.

Автор: 17 ноября 2020, 10:17 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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