В московском районе Чертаново загорелся жилой дом

В столичном Чертанове произошел серьезный инцидент. По данным прессы, в одном из жилых домов произошло возгорание.
Из-за случившего пришлось эвакуировать людей. Причины произошедшего выясняются, передает Москва 24.
В столичном Чертанове произошел серьезный инцидент. По данным прессы, в одном из жилых домов произошло возгорание.
Из-за случившего пришлось эвакуировать людей. Причины произошедшего выясняются, передает Москва 24.
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