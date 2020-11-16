В США активистку BLM с ножом отправили в нокаут

В Вашингтоне состоялся марш сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Шествие сопровождалось множеством провокаций и других инцидентов. В частности, в какой-то момент активистка движения BLM отобрала у прохожего флаг США и ножом угрожала расправой любому, кто бы попытался забрать его назад, передает "Царьград". В какой-то момент государственный символ все же вернулся в руки сторонников американского лидера, а дама отправилась в нокаут.