При падении мотодельтаплана под Киевом погибли два человека

Вечером 5 октября на поле в окрестностях села Перемога Барышевского района Киевской области рухнул мотодельтаплан, передает RT. В результате крушения погибли два человека. На месте ЧП работают 12 человек и три единицы техники. Проводится обследование территории.
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