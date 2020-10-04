Умер самый известный телевизионный диктор Татарстана

Сегодня телевизионное сообщество было потрясено трагическим известием. В средствах массовой информации появилась информация о том, что умер известный ведущий из Татарстана Ильфат Абдрахманов.
Уточняется, что диктора не стало в возрасте 58 лет. Стоит отметить, что Абдрахманов посвятил работе на телевидении несколько десятков лет.
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