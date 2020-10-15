В Москве 90-летняя вдова генерал-майора заживо сварилась в кипятке

Вопиющий случай произошел в российской столице. Уточняется, что 90-летняя заживо сварилась в собственной квартире.
ЧП случилось из-за прорыва трубы отопления, пишет "Экспресс газета". Стоит отметить, что погибшая являлась вдовой генерал-майора авиации СССР.
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