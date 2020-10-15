В Москве у пенсионерки похитили более 2 миллионов рублей

В россиийской столице обокрали пенсионерку. Неизвестный похитил из дома гражданки более двух миллионов рублей.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленника, передает Москва 24.
В россиийской столице обокрали пенсионерку. Неизвестный похитил из дома гражданки более двух миллионов рублей.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленника, передает Москва 24.
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