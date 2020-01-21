В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни

В Архангельске женщина провела два дня в заточении из-за домашней кошки. Разъяренное животное не выпускало хозяйку из кухни, сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.
В минувшее воскресенье, 19 января, прохожий заметил в окне третьего этажа многоэтажного дома женщину, которая просила о помощи. Прибывшие спасатели проникли в квартиру через окно и поймали кошку, передает "Царьград".
Животное поместили в переноску и передали хозяйке, передает VSE42.ru. Медицинская помощь женщине не потребовалась.
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