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Происшествия

В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни

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В Архангельске женщина провела два дня в заточении из-за домашней кошки. Разъяренное животное не выпускало хозяйку из кухни, сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.

В минувшее воскресенье, 19 января, прохожий заметил в окне третьего этажа многоэтажного дома женщину, которая просила о помощи. Прибывшие спасатели проникли в квартиру через окно и поймали кошку, передает "Царьград".

Животное поместили в переноску и передали хозяйке, передает VSE42.ru. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

Автор: 21 января 2020, 19:41

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