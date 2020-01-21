Погибли 11 человек: раскрыта причина крупного пожара в Томской области

Одной из предварительных причин смертоносного пожара в деревянном доме в Асиновском районе Томской области эксперты назвали короткое замыкание. В результате происшествия погибли 11 человек, сообщает Национальная служба новостей.
Жертвами трагедии стали десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Два человека пострадали, судьба еще одного остается неизвестной. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Специалисты полагают, что возгорание началось из-за работавшего обогревателя, передает RT.
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