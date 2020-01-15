Тяжелейшие ожоги: в Москве мужчина пострадал от "коктейля Молотова"

Россиянин попал в больницу с тяжелейшими ожогами от "коктейля Молотова". Пострадавшего госпитализировали с Новослободской улицы в Москве.
По словам мужчины, он загорелся после броска бутылки с горючей жидкостью. "Сосуд взорвался, и он получил ожог пламенем. У него обожжено 40% поверхности тела", – цитирует медиков сайт "Подмосковье сегодня". Инцидент проверяет полиция.
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