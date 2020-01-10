Киргизское село эвакуировали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. По данным телеканала "360" , людей временно переселили в здание школы.





"Стрельба прекратилась. Обстановка характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности", – цитирует пресс-службу администрации Баткенской области Киргизии РИА Новости. Подразделения пограничников, которые находятся в Баткенской области, перевели на усиленный режим службы.