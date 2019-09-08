В Москве поймали заблудившегося енота

На востоке Москвы спасатели поймали заблудившегося енота. Животное спряталось за внешним блоком кондиционера на окне первого этажа жилого дома.
Совместными усилиями спасателей и полицейских енота удалось поместить в переноску. Теперь животное в полной безопасности, пишет Telegram-канал "Hue".
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