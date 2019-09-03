Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда

Абсолютно каждый знает о вреде фастфуда, но, тем не менее, это мало кого останавливает. Люди не боятся набрать пару лишних килограммов и ненадолго нарушить работу кишечника. Но, как оказалось, вредная пища имеет и более серьезные последствия.

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