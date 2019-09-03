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Происшествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда

www.globallookpress.com
Абсолютно каждый знает о вреде фастфуда, но, тем не менее, это мало кого останавливает. Люди не боятся набрать пару лишних килограммов и ненадолго нарушить работу кишечника. Но, как оказалось, вредная пища имеет и более серьезные последствия.
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Западные специалисты столкнулись с шокирующей ситуацией. Семнадцатилетний юноша практически полностью ослеп и оглох из-за злоупотребления грязной пищей.

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На протяжении десяти лет он питался исключительно фастфудом. Еще в семилетнем возрасте ему удалось убедить окружающих, что  у него так называемое расстройство избирательного питания и он не переносит саму текстуру овощей и фруктов.

Конечно, это был обман. Просто мальчик настолько сильно любил гамбургеры и картофель фри, что выдумал байку. С тех самых пор он питался исключительно "мусорной" пищей. 

Первое время организм не давал никаких знаков. Он активно перерабатывал все, что в него поступало. Но вскоре у парня стало стремительно ухудшаться зрение, а затем и слух.

На протяжении долгого времени доктора не могли поставить подростку диагноз. Но после определенного спектра анализов они обнаружили чудовищный дефицит жизненно необходимых витаминов и минералов в организме ребенка. Именно нехватка жизненно важных элементов привела к деградации органов чувств.

3 сентября 2019, 17:57

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