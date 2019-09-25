В Вологодской области мужчина забил пенсионера до смерти

В Вологодской области мужчина зверски избил пенсионера. Пострадавший скончался от травм в своей квартире. Злоумышленник уже задержан.
Как установили следователи, компания мужчин распивала спиртное в квартире пенсионера. Между хозяином дома и одним из гостей возник конфликт, в результате которого первый был до смерти избит.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщает FlashNord.
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