Есть жертвы: в Подмосковье произошел жуткий пожар

В селе Новое в Раменском районе произошел пожар: загорелась квартира в жилом доме. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате пожара погибли два человека.
По предварительным данным, мужчина и женщина закрылись в квартире, после чего подожгли вещи на балконе. Своего ребенка они спустили вниз по веревке, а сами выпрыгнули из окна.
Мужчина погиб на месте от полученных травм. Женщину экстренно доставили в больницу, где она позднее скончалась. Ребенок не пострадал, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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