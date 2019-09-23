В Москве безработный до смерти забил знакомую

В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины. Преступление было совершено в квартире на северо-востоке столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие установило, что инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Безработный мужчина 1987 года рождения поссорился с хозяйкой квартиры и избил ее пока неустановленным предметом. Женщина от полученных травм скончалась на месте. По факту трагедии. возбуждено уголовное дело, сообщает Life.
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