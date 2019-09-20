Более 400 жителей Удмуртии остались без света

В августе этого года 3,7 тысячи жителей Удмуртии едва не остались без света из-за долгов. Общая сумма задолженности составила 33, 279 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Энергосбыт Плюс".
Отмечается, что большинство из клиентов – 2,5 тысячи человек – успели погасить долг после получения предупреждения. Оставшиеся 408 жителей не смогли сделать это вовремя – у них отключили электроэнергию, передает ИА "Удмуртия".
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