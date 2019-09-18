В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост

В Киеве неизвестный пригрозил совершить подрыв моста "Метро", на котором находится станция метрополитена "Днепр". Как сообщает телеграм-канал РИА Новости, мужчина открыл стрельбу.
На место происшествия выехали экстренные службы. В городе проводится спецоперация по задержанию злоумышленника. Дело квалифицировали как подготовку теракта.
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