В саратовском аэропорту показывали фильмы для взрослых

В международном аэропорту "Гагарин" в Саратове неизвестные взломали систему и показывали на экранах мужского туалета видео для взрослых. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Один из посетителей обратился за разъяснениями к сотрудникам воздушной гавани. "Ничего нового мы не увидели, но вы не знаете, что случилось с этим телевизором?", – спросил он у охранников. Пока остается неизвестным, удалось ли работникам аэропорта устранить проблему, передает "Пятый канал".
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