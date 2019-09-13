В Грузии застрелили гражданина России

На юге Грузии в селе Гора неизвестный застрелил 65-летнего россиянина. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Подробностей случившегося пока не поступало. Совершившему преступление лицу грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, пишет Life.
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