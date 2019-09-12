В Домодедово молодожены устроили помойку в лесу

Активисты из Домодедово разыскивают молодоженов, которые оставили после себя целую поляну мусора – букеты завядших цветов, пакеты, ящики, одноразовая посуда, множество пустых бутылок из-под вина, водки и шампанского, пишет "Подмосковье сегодня".
Активисты сделали вывод, что мусор остался после свадьбы, поскольку среди бутылок был найден снимок улыбающихся жениха и невесты. Такие бутылки обычно заказывают на свадебное торжество или первую годовщину совместной жизни. В общей сложности с этой поляны волонтеры собрали 7 огромных пакетов мусора.
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