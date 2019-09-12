В Петербурге угнали иномарку за 5,8 миллиона рублей

В минувшую среду, 11 сентября, в Санкт-Петербурге неизвестные угнали автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Сумма ущерба составила 5,8 миллиона рублей.
Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию. По словам мужчины, автомобиль был припаркован на улице Железнодорожной в Колпинском районе.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступников разыскивают, сообщает газета "Петербургский дневник".
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