Под Архангельском мужчина изуродовал ребенка топором

В Архангельской области мужчина набросился на ребенка с топором. Школьник получил серьезное телесное повреждение.
Как удалось установить следователям, местный житель заподозрил ребенка в краже личных вещей и стал угрожать отрубить ему руку и голову. Мужчина схватил несовершеннолетнего и провел лезвием топора по лицу, сообщает FlashNord.
Злоумышленника задержали. Мужчина признал вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает VSE42.ru.
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