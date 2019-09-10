Мужчину ударило током рядом с аэропортом Домодедово

Житель Киргизии пережил удар электрическим током в поселке рядом с аэропортом Домодедово. В результате случившегося пострадавший получил тяжелые ожоги,
Мужчине вызвали скорую помощь, после чего его доставили в Подольский ожоговый центр. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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