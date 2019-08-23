В Ленинградской области задержали мужчин за санкционный сыр в покрышках

Предприимчивых россиян задержали таможенники на пункте пропуска "Брусничное". В запасной покрышке у них обнаружили 15 кг сыра из Евросоюза, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу Выборгской таможни.
Задержанные делали покупки в Финляндии. Одна из пассажирок заявила, что перевозит 18 упаковок бытовой химии общим весом 50 кг, и ей необходимо задекларировать этот товар, но об остальном грузе задержанные умолчали.
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