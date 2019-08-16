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В центре Москвы загорелся ресторан

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В пятницу, 16 августа, в ресторане быстрого питания "Бургер Кинг" в Москве произошел пожар. ЧП случилось на улице Земляной Вал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно предварительной версии, на кухне заведения загорелась вытяжка. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Из кафе эвакуировали 12 человек, передает "Вечерняя Москва". В настоящее время пожар ликвидирован.

Автор: 16 августа 2019, 18:56

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