Пьяный стрелок в Котельниках задержан

Правоохранители задержали стрелка из Котельников, который несколько часов находился в забаррикадированном продуктовом магазине. Мужчина был пьян и требовал у полицейских принести ему бутылку коньяка, пишет РИА "Новости".
Полицейские выполнили требование, а затем задержали мужчину. Сейчас оцепление с торговой точки снято. Стрелок будет доставлен в отделение. Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из ружья из-за ссоры с девушкой. Ранить он никого не успел – сотрудники магазина покинули помещение.
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