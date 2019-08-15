Иномарка влетела в автобусную остановку в Москве

В районе Китай-города Skoda протаранила автобусную остановку. Инцидент произошел днем 15 августа, передает телеканал "360" со ссылкой на столичный главк ГИБДД.
По предварительной информации, пострадали три человека, который были в автомобиле. Это водитель и два пассажира. Остальные подробности уточняются. На месте работают правоохранители.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Клипы
Мужчина стрелец
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Не моет посуду